Oggi si ricorda san Espedito di Melitene

Le notizie su Espedito provengono esclusivamente dai martirologi: non è pertanto possibile ricostruirne con certezza la storicità. Sarebbe stato martirizzato a Melitene, nell’attuale Turchia, il 19 aprile di un anno imprecisato. Attorno alla sua figura si sono diffuse varie leggende agiografiche: tra le altre, quella che fosse comandante di una legione romana, sotto Marco Aurelio. Il suo nome (dal latino “expeditus”) ha favorito associazioni simboliche con la velocità; inizialmente invocato per le cause urgenti, è poi divenuto patrono di commercianti e naviganti per il celere svolgimento degli affari. Il suo culto è fiorito, oltre che in Europa, anche nel continente americano e in alcune zone dell’Africa.

Si festeggiano anche: il beato Bernardo di Sithiu, penitente; il beato Corrado Miliani, religioso; santa Marta di Persia, vergine.