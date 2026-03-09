Giornale di Brescia
Santo del giorno

Oggi si ricorda san Domenico Savio

Si festeggiano anche: santa Francesca Romana, religiosa; santa Caterina da Bologna, vergine; san Paciano di Barcellona, vescovo
San Domenico Savio
San Domenico Savio
Patrono di giovani studenti, chierichetti, gestanti e Pueri Cantores, Domenico Savio nasce nel 1842 a Riva di Chieri (Torino), da famiglia povera. A sette anni riceve la Prima Comunione. Nel 1854 entra all’oratorio San Francesco di Sales a Valdocco, accolto da don Giovanni Bosco, distinguendosi per zelo, intelligenza e spirito di servizio. Fonda con alcuni amici la Compagnia dell’Immacolata, un’associazione di ragazzi dedita alla preghiera e all’educazione nel segno del Vangelo. Si prende cura di orfani e bambini poveri. Un miracolo lo vede proteggere la madre, assistita da lui con un piccolo scapolare durante un parto pericoloso. Malato di polmonite, muore il 9 marzo 1857. È stato canonizzato nel 1954.

Si festeggiano anche: santa Francesca Romana, religiosa; santa Caterina da Bologna, vergine; san Paciano di Barcellona, vescovo.

Santo del giorno

