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Oggi si ricorda san Cirillo di Gerusalemme

Si festeggiano anche: La beata Illuminata Bembo, badessa; san Edoardo II il Martire, re; san Salvatore Grionesos da Horta, frate minore
San Cirillo di Gerusalemme
San Cirillo di Gerusalemme
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La lezione di san Cirillo di Gerusalemme si è riverberata nei secoli, arrivando fino al Concilio Vaticano II, che ne richiamò la portata nelle costituzioni Lumen gentium e Dei Verbum, e nel decreto Ad gentes. Ordinato presbitero intorno al 345, Cirillo si dedicò alla preparazione dei catecumeni per il battesimo pasquale: le sue Catechesi, composte negli anni del sacerdozio, illustrano la dottrina cristiana e spiegano i sacramenti, distinguendo i discorsi per aspiranti battezzandi da quelli per neofiti.

Eletto vescovo di Gerusalemme nel 348, si trovò coinvolto nelle dispute cristologiche del tempo, opponendosi alle derive ariane. Morto nel 387, è stato proclamato Dottore della Chiesa nel 1882.

Si festeggiano anche: La beata Illuminata Bembo, badessa; san Edoardo II il Martire, re; san Salvatore Grionesos da Horta, frate minore.

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