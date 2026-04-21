Oggi si ricorda san Cipriano di Brescia

Figura caratterizzata dal silenzio delle fonti, san Cipriano emerge come il diciassettesimo vescovo di Brescia nella successione episcopale. Collocato tra san Paolo II e sant’Ercolano, il suo nome compare nelle antiche liste della diocesi, unico elemento certo sulla sua esistenza. Gli studiosi ne situano la vita generalmente nella prima metà del VI secolo. Tracce più consistenti riguardano invece il culto che gli è stato tributato, in qualche fase con particolare solennità: Cipriano è attestato nei martirologi medievali e in documenti liturgici del Trecento. C’è chi gli attribuisce la fondazione della chiesa di San Pietro in Oliveto. Le sue reliquie, alla fine del Settecento, furono trasferite nella chiesa di Sant’Agata.

Si festeggiano anche: san Corrado, cappuccino; san Apollonio di Roma, martire; san Aristo, martire.