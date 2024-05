Oggi si ricorda san Beda il Venerabile

San Beda il Venerabile nasce in Inghilterra, a Jarrow, intorno al 672-673; muore il 25 maggio 735. Dottore della Chiesa, è considerato tra gli intellettuali di maggior spicco dell'Alto Medioevo. Studia in monasteri fondati da san Benedetto Biscop, di cui è discepolo. È ordinato sacerdote verso i trent'anni.

Celebre il suo impegno come commentatore della Bibbia, ispirato dal magistero di Ambrogio, Girolamo, Agostino e Gregorio Magno. Autore di opere a carattere storico, di fondamentale importanza per ricostruire le vicende della Chiesa d’Inghilterra, ha anche doti di matematico: il suo Liber de loquela per gestum digitorum fu per secoli un caposaldo per l’insegnamento dell'aritmetica.

Si festeggiano anche: san Pietro Doan Van, martire; santa Maddalena Sofia Barat; san Leone di Mantenay.