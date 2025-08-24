Oggi si ricorda san Bartolomeo Apostolo

Poche, le notizie accertate su san Bartolomeo Apostolo. Pescatore originario di Cana, in Galilea, prima dell’incontro con il Signore è seguace del Battista. Dopo la morte di Cristo, avrebbe operato come evangelizzatore in India e in Armenia, dove sarebbe stato violentemente osteggiato dai sacerdoti pagani. Secondo la tradizione, avrebbe subìto un martirio terribile: sarebbe stato scuoiato vivo e poi decapitato. È considerato patrono dei dermatologi e invocato contro le malattie della pelle. Il nome “Bartolomeo” è traducibile con "figlio del valoroso". Secondo molti esegeti, tuttavia, l’apostolo si sarebbe chiamato in realtà “Natanaele” (in ebraico, "dono di Dio"), come riportato dal Vangelo di Giovanni.

Si festeggiano anche: il beato Massimiliano Binkiewicz, martire; sant’Emilia de Vialar, fondatrice; san Giorgio il Limniota, monaco.