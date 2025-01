Oggi si ricorda la beata Teresa Grillo Michel

La vita della beata Teresa Maddalena Grillo ha tratti particolari. Nata a Spinetta Marengo (Alessandria) nel 1855 da famiglia tanto illustre quanto devota, si unisce felicemente in matrimonio ad un capitano dei Bersaglieri, Giovanni Battista Michel, uomo colto e sensibile. Rimasta vedova a soli trentasei anni, senza figli, Teresa precipita in una forte depressione, sanata solo dalla decisione di consacrarsi al prossimo. Elargiti i propri bene ai poveri, avvia un percorso spirituale il cui culmine sarà la fondazione delle Piccole Suore della Divina Provvidenza, congregazione destinata a diffondersi in Italia e all’estero. Morta il 25 gennaio 1944, madre Teresa Grillo è stata beatificata nel 1998.

Si festeggiano anche: sant’Anania di Damasco, martire; la beata Eleonora d’Aragona, regina, il beato Guardato di Belforte Piceno, religioso.