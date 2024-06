Oggi si ricorda la beata Maria del Divin Cuore di Gesù

La beata tedesca Maria del Divin Cuore di Gesù (al secolo Maria Droste Zu Vischering) nasce a Münster, nel 1863, da casato aristocratico. Sin da giovanissima si dedica ad opere di pietà indirizzate alle ragazze in condizioni di disagio. In seguito, entra nella Congregazione di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore. Trasferita prima a Lisbona, poi ad Oporto, consacra la sua esistenza ai meno fortunati. Il suo rapporto di intima vicinanza alle sofferenze del prossimo le ispira il suggerimento, rivolto a papa Leone XIII, con cui è in corrispondenza epistolare, di consacrare il genere umano al Sacro Cuore di Gesù: l’atto viene accolto dal Vaticano l’11 giugno 1899. Suor Maria, da tempo malata, era spirata tre giorni prima.

Si festeggiano anche: Beato Giorgio Porta, Mercedario; San Pietro de Amer, Mercedario; Beata Mariam Thresia Chiramel Mankidiyan.