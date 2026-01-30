Giornale di Brescia
Oggi si ricorda la beata Maria Bolognesi

Si festeggiano anche: san Mattia, vescovo; san Pietro I, zar dei Bulgari; san Tommaso Khuong, sacerdote
La beatificazione di Maria Bolognesi, celebrata nel 2013 dopo il decreto di venerabilità dell’anno precedente, ha riportato l’attenzione su una delle mistiche più singolari del Novecento. Nata nel 1924 a Bosaro, nel Rodigino, da famiglia poverissima, Maria visse un’infanzia segnata da fame, sacrifici e lavoro nei campi. Frequentò solo i primi anni di scuola, dedicandosi presto all’aiuto dei fratelli più piccoli. Nel 1942 iniziò una complessa esperienza spirituale: ad una presunta possessione demoniaca, seguirono varie visioni di Cristo e il manifestarsi delle stigmate. Soffrì di molte dolorose malattie, accolte in segno di accettazione della volontà divina. Si spense il 30 gennaio 1980.

