Oggi si ricorda la beata Maria Adela Schramm

Beatificata nel 2022 a Breslavia, suor Maria Adela (al secolo Klara) Schramm è stata riconosciuta martire. Nata nel 1885 a Łączna, nella Polonia centro-meridionale, proveniva da una famiglia di umili condizioni. A ventisei anni entrò tra le Suore di Santa Elisabetta. Con la vestizione religiosa, assunse il nome di suor Maria Adela. Nominata superiora della casa Sant’Agostino a Godzieszów, si dedicò a poveri e anziani. Il 20 febbraio 1945 l’Armata Rossa giunse in paese. Il giorno dopo, il parroco locale fu aggredito dai militari e in seguito ritrovato morto. Maria Adela e un piccolo gruppo di persone si nascosero in una fattoria. Il 25 febbraio furono trovati dai russi e uccisi senza pietà.

Si festeggiano anche: santa Valpurga, badessa; il beato Avertano di Lucca, carmelitano; il beato Sebastiano dell’Apparizione, frate minore.