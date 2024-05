Oggi si ricorda la beata Lucia dell’Immacolata

Lucia dell’Immacolata (al secolo Maria Ripamonti) nasce ad Acquate (Lecco), nel 1909. A soli nove anni inizia a lavorare in una filanda, per aiutare la famiglia. Nel 1932 si trasferisce a Brescia: entra nella Congregazione delle Ancelle della Carità.

La professione perpetua risale al 1938. Presto, per l’instancabile dedizione al prossimo, diventa un punto di riferimento per le consorelle e per i molti fedeli che incontra nella quotidianità. Muore a causa di un carcinoma il 4 luglio 1954. È stata beatificata il 23 ottobre 2021. Le sue spoglie sono venerate nella Casa madre della Congregazione, in via Moretto 33, a Brescia, accanto a quelle della fondatrice, santa Maria Crocifissa Di Rosa.

Si festeggiano anche: santa Giovanna d'Arco: san Restituto di Cagliari, vescovo e martire; beata Marta Maria Wiecka, suora vincenziana.