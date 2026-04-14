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Santo del giorno

Oggi si ricorda la beata Isabella Calduch Rovira

Si festeggiano anche: san Tomaide d'Alessandria, martire; santi Bernica, Prosdoca e Domenica, martiri
La beata Isabella Calduch Rovira
La beata Isabella Calduch Rovira
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Beatificata nel 2001 insieme ad un gruppo di martiri spagnoli, Isabella Calduch Rovira nasce ad Alcalá de Chivert il 9 maggio 1882, ultima di cinque figli, da famiglia profondamente cristiana. Giovanissima, rompe un fidanzamento per seguire la vocazione religiosa e, nel 1900, entra nel monastero delle Clarisse Cappuccine di Castellón de la Plana. Emette la professione perpetua nel 1904. Maestra delle novizie, le guida con affettuoso zelo. Scoppiata la Guerra Civile Spagnola, si rifugia nel villaggio natio, presso il fratello sacerdote, Mosén Manuel. Entrambi vengono arrestati e uccisi dai miliziani rivoluzionari: è il 13 aprile 1937.

Si festeggiano anche: san Tomaide d'Alessandria, martire; santi Bernica, Prosdoca e Domenica, martiri.

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