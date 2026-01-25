Giornale di Brescia
Oggi si ricorda la beata Emilia Fernández Rodríguez de Cortés

La beata Emilia Fernández Rodríguez de Cortés
La beata Emilia Fernández Rodríguez de Cortés
Beatificata nel 2017 con altri martiri spagnoli, Emilia Fernández Rodríguez de Cortés nasce nel 1914 a Tíjola, da una famiglia rom. Per vivere, intreccia canestri. Analfabeta, profondamente religiosa, conduce una vita semplice. Nel 1938 sposa l’amato Juan Cortés. Scoppiata la guerra civile, l’uomo è chiamato alle armi: la coppia cerca di evitarne l’arruolamento forzato e viene arrestata. Emilia, incinta, è condannata a sei anni di detenzione.

In prigione non nasconde la sua fede cristiana. Punita per questo con l’isolamento, partorisce la figlia Ángeles senza alcuna assistenza. Stremata, muore il 25 gennaio 1939. Il suo sacrificio è stato riconosciuto come martirio in odio alla fede da papa Francesco.

Si festeggiano anche: la beata Eleonora d’Aragona, regina; il beato Guardato di Belforte Piceno, religioso; la beata Teresa Grillo Michel, fondatrice.

