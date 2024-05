Oggi si ricorda la beata Clara Fey

Clara Fey (Aquisgrana, Germania, 11 aprile 1815 - Simpelveld, Paesi Bassi, 8 maggio 1894) nasce da famiglia benestante e profondamente cristiana. Il padre è proprietario di una filanda: Clara vive quindi fin da bambina le fasi della nascente industrializzazione del suo paese. Supportata da un fratello sacerdote, Andreas, crea prima una scuola per bambini poveri, poi un collegio. Con sole tre compagne, dà vita in seguito alle Suore del Povero Bambino Gesù, il cui carisma si esplicita nel sostegno all’infanzia abbandonata, in una stagione in cui peraltro il lavoro minorile rappresentava l’assoluta normalità. L’ispirazione apostolica di Clara trova una sintesi nella sua esortazione: «Portate i bambini a Gesù». La religiosa è stata beatificata il 5 maggio 2018.

Si festeggiano anche: Sant’Odgerom, diacono missionario; Beato Raimondo da Tolosa, cardinale; San Metrone.