Oggi si ricorda la beata Caterina De’ Lenzi

La senese Caterina De’ Lenzi (nata il 28 ottobre 1464, morta il 27 novembre 1492) era anticamente conosciuta come la «beata Caterina seconda», per distinguerla dalla più nota santa Caterina da Siena (1347-1380), patrona d’Italia.

Di famiglia nobile, proprio ispirata dalla famosa mistica indossò in giovane età l’abito delle terziarie domenicane. Fu accolta nella comunità di mantellate dette «monache del Paradiso», perché la loro casa religiosa si collocava in via del Paradiso, a Siena, conducente all’imponente basilica di San Domenico. Caterina de’ Lenzi visse una vocazione generosa, tra atti di pietà ed eventi miracolosi. Secondo la tradizione, quando morì le campane di tutta la città iniziarono a suonare da sole.

Si festeggiano anche: S. Massimo di Riez, vescovo; Beati Tommaso Koteda Kiuni e compagni, martiri; S. Valeriano di Aquileia, vescovo.