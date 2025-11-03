Giornale di Brescia
Santo del giorno

Oggi si ricorda la beata Alpaide di Cudot

Si festeggiano anche: san Gaudioso di Tarazona, vescovo; san Guenaele, abate in Bretagna; il beato Corrado da Marburgo, francescano
La beata Alpaide di Cudot
La vicenda della beata francese Alpaide, tramandata popolarmente, gode di alcuni riscontri storici. Nata verso il 1155 nel piccolo villaggio di Cudot, era la primogenita di una povera famiglia contadina: presto fu costretta a lavorare nei campi. Intorno ai dodici anni, fu colpita da una gravissima malattia che, oltre a ricoprirla di piaghe, la paralizzò. Abbandonata dai familiari, visse isolamento e sofferenza fisica senza mai lamentarsi. Intorno al 1170, in seguito ad una visione della Madonna, guarì dalle ferite ma continuò a non poter camminare. Miracolosamente, si alimentava solo della Comunione domenicale. Morì il 3 novembre 1211, in fama di santità.
