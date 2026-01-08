Oggi si ricorda il beato Tito Zeman
Don Titus Zeman seppe scegliere il coraggio. Nato a Vajnory, vicino Bratislava, il 4 gennaio 1915, guarì da bambino da una grave malattia. Consideratosi miracolato dalla Vergine Maria, promise di diventare sacerdote salesiano. Ordinato nel 1940, affrontò il regime comunista in Cecoslovacchia difendendo la fede e organizzando viaggi clandestini per permettere ai giovani chierici di completare gli studi a Torino. Arrestato nel 1951, conobbe l’inferno: subì torture, lavori forzati, l’isolamento e venne persino usato come cavia in esperimenti medici. Liberato nel 1964, continuò a servire la Chiesa nonostante la costante sorveglianza del governo. Gravemente provato nel corpo, morì l’8 gennaio 1969 a Vajnory.
Si festeggiano anche: la beata Eurosia Fabris Barban, terziaria francescana; la beata Giacobella Maria della Croce; san Lorenzo Giustiniani, patriarca.
