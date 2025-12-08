Oggi si ricorda il beato Stefano Maconi

Morta santa Caterina da Siena, di cui era stato fervente discepolo, Stefano Maconi decise di percorrere la strada che la mistica gli aveva indicato: diventare certosino. Nel 1381 si fece monaco nella certosa di Pontignano, nei pressi di Siena, di cui fu poi priore. La sua fama giunse fino al duca Gian Galeazzo Visconti, che lo chiamò a Milano: Maconi divenne così, nel 1390, priore della certosa di Garegnano. Con il duca e la moglie, Caterina Visconti, instaurò un rapporto intenso e ne fu consigliere spirituale. Fu proprio Maconi a suggerire alla duchessa il voto alla Vergine da cui scaturì la fondazione della famosa certosa di Pavia. Il religioso si spense il 7 agosto 1424.

Si festeggiano anche: santa Sabina e sorelle, martiri; san Macario di Alessandria, vescovo; beato Bernardo de Senroma, mercedario.