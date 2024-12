Oggi si ricorda il beato Michele Piaszczynski

Michele (Michal) Piaszczynski nasce nel 1885 a Lomza, in Polonia. Dopo essere stato accolto in seminario nel 1903, completa gli studi all'Accademia Spirituale Cattolica, a San Pietroburgo. L’ordinazione sacerdotale data al 1911. Per qualche tempo è parroco a Mikaszowka, poi si porta a Friburgo, per il dottorato in Filosofia. Per un quindicennio presta servizio in Francia da cappellano di una comunità di minatori polacchi, quindi rientra a Lomza come insegnante. Scoppiata la Seconda guerra mondiale, viene arrestato. Nel 1940 è deportato nel campo di Sachsenhausen; divide le sue razioni di cibo con gli altri prigionieri, deperendo in pochi mesi. Muore il 18 dicembre dello stesso anno. È stato beatificato nel 1999.

Si festeggiano anche: il beato Alessandro da Verona, predicatore; san Domenico di Silos, abate; il beato Giovanni de Molina, mercedario.