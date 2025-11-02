Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno

Oggi si ricorda il beato Massimo Perea Pinedo

Si festeggiano anche: san Donnino di Vienne, vescovo; san Giorgio di Vienne, vescovo; san Vittorino, vescovo e martire
Il beato Massimo Perea Pinedo
Il beato Massimo Perea Pinedo
AA

Il Calendario Liturgico oggi celebra la solennità di tutti i fedeli defunti, ma fa anche memoria di singole figure. Tra queste, Rafael Perea Pinedo, nato nel 1903 a Villalba de Losa, in Spagna. Nel 1921 si unì ai Redentoristi come fratello coadiutore. Compì il noviziato e cambiò nome in fratel Massimo. Servì umilmente come cuoco, portinaio, sacrestano ed economo in diverse comunità. Nel 1926 emise i voti perpetui. In seguito, fu destinato al santuario del Perpetuo Soccorso, a Madrid. Scoppiata la Guerra Civile Spagnola, il 2 novembre 1936 fu catturato dai miliziani e ucciso. Insieme ad altri undici Redentoristi è stato beatificato nel 2022.

Si festeggiano anche: san Donnino di Vienne, vescovo; san Giorgio di Vienne, vescovo; san Vittorino, vescovo e martire.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Santo del giorno
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario