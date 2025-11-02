Oggi si ricorda il beato Massimo Perea Pinedo

Il Calendario Liturgico oggi celebra la solennità di tutti i fedeli defunti, ma fa anche memoria di singole figure. Tra queste, Rafael Perea Pinedo, nato nel 1903 a Villalba de Losa, in Spagna. Nel 1921 si unì ai Redentoristi come fratello coadiutore. Compì il noviziato e cambiò nome in fratel Massimo. Servì umilmente come cuoco, portinaio, sacrestano ed economo in diverse comunità. Nel 1926 emise i voti perpetui. In seguito, fu destinato al santuario del Perpetuo Soccorso, a Madrid. Scoppiata la Guerra Civile Spagnola, il 2 novembre 1936 fu catturato dai miliziani e ucciso. Insieme ad altri undici Redentoristi è stato beatificato nel 2022.

Si festeggiano anche: san Donnino di Vienne, vescovo; san Giorgio di Vienne, vescovo; san Vittorino, vescovo e martire.