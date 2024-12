Oggi si ricorda il beato Luigi Liguda

Il beato polacco Luigi (Alojzy) Liguda è una delle vittime cattoliche del nazismo. Nato nel 1898, è ammesso tra i missionari della Società del Verbo Divino (conosciuti come Verbiti), realtà fondata da sant’Arnold Janssen (1837-1909). Ordinato sacerdote nel 1927, Luigi è nominato Rettore del Seminario Minore verbita di Górna Grupa, in Polonia. La struttura, a partire dal 1939, viene occupata dai tedeschi che la utilizzano come campo di internamento per religiosi, in attesa che questi ultimi vengano trasferiti a Dachau. L’otto dicembre 1942, dopo due anni di prigionia nel famigerato lager, Luigi viene ucciso tramite annegamento insieme ad altri confratelli. È stato beatificato nel 1999.

Si festeggiano anche: santa Sabina e sorelle, martiri; san Macario di Alessandria, vescovo; il beato Bernardo de Senroma, mercedario.