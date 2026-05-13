Oggi si ricorda il beato Domenico Maria Zawrel

Domenico Maria Zawrel nacque nel 1725 a Chodov, nell’attuale Repubblica Ceca. Dapprima domenicano della Congregazione di Santa Sabina a Praga, si trasferì nel 1776 in Italia, entrando nell’abbazia cistercense di Casamari, nel territorio di Frosinone. Ricevette l’abito monastico, iniziando il noviziato e proseguendo la formazione secondo la regola cistercense. Nel 1777 professò i voti solenni, dedicandosi stabilmente alla vita claustrale e distinguendosi per umiltà, dottrina e rigore. Fu poi maestro dei novizi. Con altri confratelli, venne ucciso il 13 maggio 1799, durante l’assalto all’abbazia da parte di un gruppo di soldati francesi. È stato beatificato il 17 aprile 2021 da papa Francesco.