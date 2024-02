Oggi si ricorda il beato Domenico Lentini

Domenico Lentini nasce a Lauria (Potenza) nel 1770, da famiglia modesta. L’ordinazione sacerdotale data al 1794. La sua priorità è porgere il Vangelo a chiunque: ricchi e poveri, studiosi o persone semplici. È vicino ai più giovani: per trenta anni organizza regolarmente al proprio domicilio una scuola, insegnando rudimenti linguistici e nozioni scientifiche. È molto amato da tutti, perché incarna egli stesso quel modello di vita che va proponendo agli altri.

La sua è un’esistenza di assoluta povertà: divide con i più miserabili pane e vestiti. Mangia poco, indossa il cilicio, prega. Il nudo pavimento è il suo letto. Appare dotato di innumerevoli carismi: oltre a doti profetiche, opera miracoli. Muore a Lauria il 25 febbraio 1828.

Chi l’ha conosciuto prende subito a considerarlo santo. I suoi funerali, vista la straordinaria partecipazione popolare, si protraggono per sette giorni. Il corpo, viene attestato, si mantiene caldo e non subisce l’irrigidimento; inoltre, effonde un dolcissimo profumo. Ancora: alla presenza di molti testimoni, anche non credenti, improvvisamente i suoi occhi si aprono, per un momento, davanti alla particola consacrata. È stato beatificato in piazza San Pietro, a Roma, il 12 ottobre 1997.

Si festeggiano anche: santa Valpurga, badessa; san Luigi Versiglia, martire; il beato Sebastiano dell’Apparizione, frate Minore.