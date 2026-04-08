Oggi si ricorda il beato Domenico del SS. Sacramento

Una santità silenziosa, consumata in pochi anni di vita: è quella del beato Domenico del SS. Sacramento (al secolo Domenico Iturrate Zubero), nato nel 1901 a Dima, nei Paesi Baschi, e morto prematuramente l’8 aprile 1927. Religioso dell’Ordine della Santissima Trinità, mostrò fin da bambino una profonda vocazione e una devozione speciale alla Madonna, entrando giovanissimo tra i Trinitari. Inviato a Roma per gli studi, conseguì la laurea in Filosofia e in Teologia, distinguendosi per disciplina, preghiera e rigore ascetico. Ordinato sacerdote, coltivò il desiderio missionario, mai realizzato a causa della tubercolosi che lo stroncò a soli 26 anni. È stato beatificato nel 1983.

Si festeggiano anche: san Gonzalo Mercador, vescovo; la beata Libania di Busano, badessa; il beato Martino da Pegli, eremita.