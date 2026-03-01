Oggi si ricorda il beato Cristoforo da Milano

Cristoforo nacque a Milano attorno al 1410. Adolescente, entrò tra i Domenicani nel convento di Sant’Eustorgio. Studiò teologia sulla Summa di san Tommaso d’Aquino. Ordinato sacerdote verso il 1435, volle essere veicolo di Cristo attraverso la predicazione e l’esempio. La sua preparazione e la fedeltà alla regola domenicana gli valsero la stima dei superiori che lo vollero evangelizzatore in Liguria. Qui, Cristoforo acquistò larga fama, parlando a umili e dotti, ricchi e poveri. Nel 1460 fondò a Taggia un convento domenicano dedicato a Maria Madre della Misericordia, poi importante centro spirituale. Nel marzo del 1484, mentre predicava a Pigna, si ammalò gravemente e morì nel giro di poco. Fu beatificato nel 1875.

Si festeggiano anche: santa Agnese Cao Kuiying, martire; san Felice III, papa; la beata Giovanna Maria Bonomo, benedettina.