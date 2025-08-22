Oggi si ricorda il beato Bernardo da Offida

Il beato Bernardo da Offida (al secolo Domenico Peroni) nasce nel 1604 a Villa d'Appignano, in provincia di Ascoli Piceno. Appartiene a famiglia contadina. Nella prima giovinezza avverte il desiderio di farsi cappuccino. Dopo la professione religiosa, è trasferito a Fermo, dove rimane a lungo. In seguito, rientra nelle terre natie e a Offida trascorre il resto della vita. Un’esistenza, la sua, priva di particolari eventi esteriori, ma scandita da una quotidianità di ferrea adesione alla volontà di Cristo. Preghiere, digiuni, atti di mortificazione corporale sono le caratteristiche della sua spiritualità, accompagnate da una strenua sollecitudine verso i confratelli. Muore il 22 agosto 1694.

Si festeggiano anche: san Giovanni Kemble, martire; il beato Stefano de Fontsanta, patriarca di Gerusalemme; san Timoteo di Roma, martire.