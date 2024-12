Oggi si ricorda il beato Bartolomeo Fanti

Il mantovano Bartolomeo Fanti nasce intorno al 1428 e muore il 5 dicembre 1495. Non moltissimo, quello che è possibile documentare sulla sua biografia, collocabile nella fase di diffusione della Congregazione Carmelitana mantovana (1443-1480), maturata sull’onda della necessità di una riforma dell’Ordine. Fanti appartiene ad una famiglia di buona condizione sociale. Accolto diciottenne dai Carmelitani, secondo alcune ricostruzioni ne è presto Maestro dei novizi. Tra i responsabili, in Mantova, della Confraternita del Carmine, ne diventa padre spirituale e rettore. È predicatore e taumaturgo. Considerato santo già in vita, è stato beatificato il 18 marzo 1909.

Si festeggiano anche: il beato Filippo Rinaldi, sacerdote; santa Consolata di Genova, monaca; san Giovanni Almond, sacerdote.