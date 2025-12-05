Oggi si ricorda il beato Bartolomeo Fanti

Bartolomeo Fanti nacque a Mantova intorno al 1428. Giovanissimo, fu accolto dall’Ordine Carmelitano della Congregazione Mantovana, approvata da papa Eugenio IV. Nel 1452 fu ordinato sacerdote. Dedicò la vita al Vangelo e alla città, entrando nella Confraternita della Madonna, presso la chiesa del Carmine. Dal 1460 ne divenne rettore e padre spirituale, scrivendo Regola e Statuti. Di temperamento mansueto, fu esempio di preghiera e generosità, distinguendosi per amore all’Eucaristia e devozione mariana. Si impegnò nella formazione dei giovani e probabilmente dei novizi carmelitani. Morì in fama di santità a Mantova il 5 dicembre 1495.

Si festeggiano anche: santa Consolata di Genova, monaca; san Giovanni Almond, sacerdote; il beato Filippo Rinaldi, sacerdote.