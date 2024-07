Oggi si festeggiano i santi Aquila e Priscilla

I santi Aquila e Priscilla furono fedeli discepoli di san Paolo. Erano coniugi giudeo-cristiani che affiancarono l’apostolo nella sua opera di predicazione tra le genti. Aquila era un giudeo, originario del Ponto. Giunto a Roma, si unì in matrimonio a Priscilla, conosciuta anche come Prisca. La coppia accompagnò san Paolo in Siria. Ad Efeso, in particolare, i due catechizzarono Apollo, intellettuale giudeo-alessandrino, che a propria volta testimoniò poi la parola di Cristo. Tra gli storici, qualcuno volle identificare Priscilla in Prisca, cioè la prima martire donna della storia, decollata, a cui è intitolata una chiesa sul colle Aventino, a Roma. Aquila, invece, è forse collegabile alla gens Acilia.

Si festeggiano anche: Beato Eugenio III, Papa; Sant’Alberto da Genova, Monaco; Beato Giulio, Monaco di Montevergine.