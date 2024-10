Oggi si festeggiano i santi apostoli Giuda e Simone

​​​​​​I santi apostoli Giuda Taddeo e Simone lo Zelota, detto anche il Cananeo, secondo alcune tradizioni avrebbero trovato la morte insieme, in Persia, martirizzati dai pagani. Arrestati per la loro opera di evangelizzazione e portati in un tempio, sarebbero stati minacciati di morte.

Oltre a non abiurare, Giuda avrebbe profetizzato che dalle vicine statue idolatre sarebbero usciti spiriti di demoni, devastatori del luogo: la sua previsione si sarebbe verificata all’istante. Allora, accecati dall’ira, i persiani avrebbero ucciso Simone segandone le membra, mentre Giuda sarebbe stato finito a colpi di lancia. Quelle che sono considerate le loro reliquie si trovano dal 1605 nella basilica di San Pietro.

Si festeggiano anche: Sant'Elio di Lione, vescovo San Fedele di Como, martire; San Ferruccio di Magonza, martire.