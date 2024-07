Oggi si festeggiano i santi Anna e Gioacchino

Anna e Gioacchino sono i genitori della Vergine Maria. Le tradizioni popolari che si sono innestate sulle loro figure sono debitrici di testi apocrifi quali il Protovangelo di Giacomo (del II secolo), in cui si racconta di come, ormai anziani, abbiano avuto una visione annunciante la gravidanza di Anna. Nasce così Maria, la Madre del Salvatore.

Il culto che li riguarda è fiorito dapprima in Oriente; si è ramificato in Occidente dopo la traslazione, tramite le Crociate, di quelle che erano considerate le loro reliquie. Li si celebra oggi, congiuntamente, per volontà di papa Paolo VI: nel 1969, in occasione della riforma del calendario liturgico, il futuro santo bresciano ne unificò la commemorazione.

Si festeggiano anche: san Giorgio Preca, sacerdote; il beato Giovanni Ingram, martire; il beato Ugo de Actis, monaco silvestrino.