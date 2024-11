Oggi si festeggia sant’Oddone di Cluny

Il francese Oddone di Cluny nasce nella Touraine verso l’879. La sua venuta al mondo è legata ad una grazia invocata dal nobile padre che, giunto in età matura, non aveva ancora un erede. Quando Oddone vede la luce, l’uomo lo offre con un voto alla Chiesa, ma negli anni seguenti cerca di farne un cavaliere.

Oddone, invece, matura presto una sensibilità religiosa in chiave benedettina. Diventerà il secondo abate del monastero di Cluny e sarà tra i principali fautori della rifondazione del monachesimo, rilanciandone il primitivo rigore.

Oddone, in omaggio alla sua dedizione per la liturgia, si distinguerà anche come autore di inni sacri e antifone. Si spegne nel 942.

