Oggi si festeggia sant’Isaia

Il profeta Isaia discende dalla casa reale di Davide. La sua vita, che secondo la tradizione si sarebbe protratta per oltre un secolo, si colloca circa ottocento anni prima della nascita di Cristo. Nell’Antico Testamento, il libro che gli è intitolato comprende 66 capitoli. Nelle sue pagine, sono molteplici i riferimenti alle minacce divine incombenti sul capo degli israeliti, colpevoli di molte inadempienze. In lui germoglia tuttavia, consolatoria, anche la prefigurazione della venuta salvifica di Cristo. Isaia predica sotto i re Ozia, Giatan, Acaz, Ezechia e Manasse. Quest’ultimo, adirato con il profeta che lo rimprovera di gravi peccati, lo condanna ad essere segato in due. Il nome Isaia, di derivazione ebraica, significa: «Jahvè è il mio aiuto».

Si festeggiano anche: San Gregorio di Ostia, Vescovo; San Dionigi di Vienne, Vescovo; San Geronzio di Cervia, Vescovo.