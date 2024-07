Oggi si festeggia sant’Elia Profeta

Elia è uno dei maggiori profeti della storia d’Israele. La sua risonanza attraversa i secoli, nonostante l’esiguità delle notizie propriamente storiche che lo riguardano.

Nato a Tisbe nel IX secolo a.C., mentre regna Acab, è uomo dalla condotta di vita improntata ad estremo rigore. In una sorta di prefigurazione del Battista, veste una pelle di cammello.

Nella sua azione di contrasto alle pulsioni idolatre di Israele, incorre nelle ire della regina Jezebel. Per sfuggire ai sicari della sovrana, chiede a Dio di morire. Un angelo gli ordina invece di salire sul monte Oreb per incontrare il Signore: il profeta cammina così ininterrottamente per 40 giorni e 40 notti, in un faticoso viaggio che simboleggia l’ascesa dell’anima a Dio.

Si ricordano anche: sant'Apollinare di Ravenna, vescovo e martire; san Cassiano, abate; santa Marina d’Antiochia di Pisidia, vergine e martire.