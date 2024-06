Oggi si festeggia sant’Antonio da Padova

Al secolo è Fernando di Buglione. Tutta la cristianità lo conosce invece come Sant’Antonio da Padova, città di cui è patrono e che ne custodisce le spoglie. Sacerdote e Dottore della Chiesa, nasce a Lisbona verso il 1195. La prima parte della sua vita ci è sconosciuta. Ordinato sacerdote, è accolto nel convento francescano di Coimbra.

È stimatissimo da San Francesco, che lo definirà «suo vescovo». Antonio è fautore di innumerevoli conversioni e opera miracoli, come quello della mula che, inginocchiatasi di fronte al Santissimo, sbalordisce un non credente, rendendolo partecipe della Parola di Dio. È a Padova in due occasioni: muore proprio nella città veneta, il 13 giugno 1231.

Si festeggiano anche: Beato Gerardo di Clairvaux, Monaco; San Massimo, Martire; San Fandila di Cordova, Martire.