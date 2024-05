Oggi si festeggia sant’Anastasio di Brescia

La vita di sant’Anastasio, ventiquattresimo vescovo di Brescia, ci è del tutto sconosciuta. Secondo l’elenco stilato dal vescovo Ramperto nel IX secolo, Anastasio succede nel ruolo episcopale a san Paterio, morto intorno al 604 d.C: è la stagione in cui si dipana il pontificato di Gregorio Magno.

Una testimonianza riportata da Marco Massimo, vescovo di Saragozza, vorrebbe che Anastasio abbia compiuto un viaggio missionario in Africa e Spagna: la circostanza non è suffragata da altri riscontri e non viene ritenuta attendibile. Anastasio sarebbe morto verso il 608. Secondo la tradizione, sarebbe stato il fondatore della cattedrale cittadina di San Pietro, distrutta all'inizio del IX secolo. Le sue spoglie sono conservate in Duomo Vecchio.

