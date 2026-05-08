Oggi si festeggia sant’Amato Ronconi

Canonizzato da papa Francesco il 23 novembre 2014, Amato Ronconi nacque a Saludecio (Rimini) da ricca famiglia, attorno al 1225. Rimasto presto orfano, fu allevato dal fratello. Crescendo, scelse di abbracciare il Vangelo, dedicandosi all’accoglienza di poveri e pellegrini. Fondò un ospizio sul Monte Orciale e, distribuiti i suoi beni, visse tra penitenze e mortificazioni corporali. Terziario francescano, intraprese quattro pellegrinaggi a Santiago de Compostela. Morì nel 1292. Il suo culto fu confermato da papa Pio VI nel 1776. Nel 2013 papa Francesco ne riconobbe le virtù eroiche, aprendo la via alla canonizzazione. Amato è ricordato come modello di ospitalità e servizio ai bisognosi.