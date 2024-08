Oggi si festeggia santa Monica

Santa Monica e il figlio, sant’Agostino d’Ippona, vengono commemorati ad un giorno di distanza l’una dall’altro. Oggi ricorre infatti la celebrazione della madre, domani quella di Agostino, pilastro della Chiesa, il cui cammino di conversione in età adulta venne nutrito proprio dal confronto con la pia donna.

Monica nasce da famiglia cristiana e facoltosa nel 331 a Tagaste, in Algeria. Ha il privilegio di poter studiare e si dedica in particolare alla Bibbia. Sposa un pagano dal temperamento collerico, che si convertirà al cristianesimo in punto di morte. Rimasta vedova a 39 anni, cura l’amministrazione dei beni di famiglia senza trascurare la formazione dei tre figli.

Patrona delle donne sposate e delle madri cristiane, si spegne il 27 agosto 387.

Si festeggiano anche: san Davide Enrico Lewis, martire; santi Marcellino, Mannea e compagni, sposi e martiri; san Narno, vescovo di Bergamo.