Oggi si festeggia santa Maria Chiara Nanetti

Clelia Nanetti nasce nel 1872 a Pontelagolungo, in provincia di Rovigo. Ventenne, è accolta tra le Francescane Missionarie di Maria.

La professione religiosa data al 1892, quando prende il nome di suor Maria Chiara. Nel 1898 è assegnata ad un gruppo di sette consorelle destinate a partire come missionarie per lo Shanxi, in Cina. Per circa un anno suor Maria Chiara aiuta i frati della missione «Casa di San Pasquale». Il 5 luglio 1900, divampata la rivolta dei Boxers, suore, frati e vari laici legati alla missione sono arrestati. Il 9 luglio le religiose prima sono costrette ad assistere alla decapitazione dei frati, poi sono a loro volta uccise.

Suor Maria Chiara e i suoi compagni di martirio sono stati beatificati nel 1946 e canonizzati nel 2000.

