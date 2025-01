Oggi si festeggia santa Margherita Bourgeoys

La francese Margherita Bourgeoys nasce a Troyes il 17 aprile 1620, da famiglia di artigiani, e muore a Montréal, in Canada, il 12 gennaio 1700. È la fondatrice della Congregazione delle Suore di Notre-Dame. Ricevuta la proposta, da parte del governatore del Canada, di visitare il Québec, allora colonia francese, si mette in viaggio. La traversata dell’Oceano dura tre mesi; a bordo scoppia anche la peste. Arrivata a destinazione, con l’aiuto di alcune consorelle avvia nel tempo una scuola per ragazze indigenti. Grazie alla stima e all’appoggio di re Luigi XIV, diffonde la congregazione in varie parti del suo Paese d’adozione. Beatificata nel 1950, è stata canonizzata nel 1982.

Si festeggiano anche: I santi Tigrio ed Eutropio, martiri; il beato Antonio Fournier, martire; san Ferreolo di Grenoble, vescovo.