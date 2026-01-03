Giornale di Brescia
Oggi si festeggia santa Genoveffa

Si festeggiano anche: san Fiorenzo di Vienne, vescovo; san Luciano di Lentini, vescovo; san Daniele di Padova, martire
La santa che salvò Parigi: Genoveffa (Geneviève) è una delle icone di Francia. Nacque verso il 420 a Nanterre. Incontratala da bambina, il vescovo Germano di Auxerre le predisse una vita consacrata, cogliendo i segni di una individualità eccezionale. In seguito, l’accesa devozione della giovane indusse preoccupazione nella madre, che pure ne fu miracolata. Trasferitasi a Parigi, Genoveffa visse tra digiuni e preghiere. Nel 451, incombenti gli Unni di Attila, incoraggiò i parigini a resistere, organizzando anche rifornimenti attraverso la Senna. Il salvataggio della capitale fu attribuito al suo intervento. Morì il 3 gennaio 502. Invocata contro guerre e malattie, è patrona di Francia e di Parigi.

