Oggi si festeggia santa Geltrude Comensoli

Geltrude (al secolo Caterina) Comensoli nasce a Bienno, il 18 gennaio 1847. Il padre, Carlo, è un fabbro; la madre, Anna Maria Milesi, una sarta. Caterina manifesta presto un vivo afflato religioso: a sei anni, spontaneamente, si accosta alla prima Comunione. Nel 1867 entra nella Compagnia di Sant'Angela Merici.

Il 15 dicembre 1882, insieme a Francesco Spinelli, dà vita all'istituto delle Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento, da cui avranno origine le Suore Sacramentine: prende il nome di suor Geltrude. Negli anni successivi apre comunità a Castelnuovo Bocca d'Adda e a Lavagna, in provincia di Lodi. Muore il 18 febbraio 1903, a Bergamo.

In santa Geltrude, la devozione per l’adorazione dell’Eucarestia si salda alla sollecitudine per le condizioni di vita dei bambini in stato di necessità e delle giovani donne, nel quadro dell’approssimarsi della società industriale. È dichiarata venerabile, per l’eroicità delle virtù, nel 1961. La beatificazione e la canonizzazione risalgono, rispettivamente, al 1989 e al 2009.

Bienno, da anni, omaggia la santa attraverso la «Via Lucis», una processione tra le vie del centro storico. L’Istituto fondato dalla santa camuna si è diffuso, cronologicamente, in Brasile, Malawi, Ecuador, Kenya, Bolivia, Croazia. A cavallo tra il 1939 e il 1940 le Suore Sacramentine hanno aperto case anche in Etiopia e in Cina, ma sono state costrette a lasciare entrambi i Paesi a causa di disordini politici.

Si ricordano anche: santa Costanza di Vercelli; i santi Giovanni Pietro Neel, Martino Wu Xuesheng, Giovanni Zhang Tianshen e Giovanni Chen Xianheng, martiri.