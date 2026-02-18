Oggi si festeggia santa Geltrude Comensoli

Beatificata nel 1989 e canonizzata nel 2009, Geltrude Comensoli ha interpretato la sua esistenza come testimonianza quotidiana del Vangelo. Nata come Caterina nel 1847 a Bienno, in Valcamonica, da famiglia povera, visse una precoce spiritualità, segnata dall’amore per l’Eucarestia. Nel tempo, maturò l’ispirazione di un istituto dedicato all’adorazione perpetua e all’educazione delle giovani. Nel 1882, insieme a san Francesco Spinelli, fondò le Suore Adoratrici del Santissimo Sacramento, adottando il nome di suor Geltrude. Da questa realtà prenderanno forma le Suore Sacramentine, che hanno conosciuto una larga diffusione. Madre Geltrude Comensoli morì a Bergamo il 18 febbraio 1903.

Si festeggiano anche: santa Costanza di Vercelli, monaca; santi Giovanni Pietro Neel, Martino Wu Xuesheng, Giovanni Zhang Tianshen e Giovanni Chen Xianheng, martiri.