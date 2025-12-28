Oggi si festeggia santa Caterina Volpicelli
Caterina Volpicelli nacque a Napoli nel 1839 da famiglia dell’alta borghesia. Ricevette un’ampia formazione culturale, privilegio raro per le donne dell’epoca. Entrò giovane nel locale monastero delle Adoratrici Perpetue, ma dovette lasciarlo per motivi di salute. In seguito, guidata dal francescano Ludovico da Casoria, si orientò alla devozione del Sacro Cuore di Gesù. Nel 1864 introdusse a Napoli l’Apostolato della Preghiera, trasformando la propria abitazione in un centro spirituale. Su invito del cardinale Sisto Riario Sforza, fondò poi l’Istituto delle Ancelle del Sacro Cuore, che univa religiose e laici in un apostolato attivo. Morì a Napoli, il 28 dicembre 1894. È stata proclamata santa nel 2009.
Si festeggiano anche: il beato Mattia Nazzareni, clarissa; san Gaspare del Bufalo, fondatore; sant’Antonio di Lerins, monaco.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato