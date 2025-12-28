Giornale di Brescia
Oggi si festeggia santa Caterina Volpicelli

Si festeggiano anche: il beato Mattia Nazzareni, clarissa; san Gaspare del Bufalo, fondatore; sant’Antonio di Lerins, monaco
Caterina Volpicelli nacque a Napoli nel 1839 da famiglia dell’alta borghesia. Ricevette un’ampia formazione culturale, privilegio raro per le donne dell’epoca. Entrò giovane nel locale monastero delle Adoratrici Perpetue, ma dovette lasciarlo per motivi di salute. In seguito, guidata dal francescano Ludovico da Casoria, si orientò alla devozione del Sacro Cuore di Gesù. Nel 1864 introdusse a Napoli l’Apostolato della Preghiera, trasformando la propria abitazione in un centro spirituale. Su invito del cardinale Sisto Riario Sforza, fondò poi l’Istituto delle Ancelle del Sacro Cuore, che univa religiose e laici in un apostolato attivo. Morì a Napoli, il 28 dicembre 1894. È stata proclamata santa nel 2009.

