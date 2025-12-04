Giornale di Brescia
Abbonati
Santo del giorno

Oggi si festeggia santa Barbara

Si festeggiano anche: san Bernardo di Parma, vescovo; san Giovanni Damasceno, dottore della Chiesa; il beato Simone Yempo, martire
Santa Barbara
Santa Barbara
AA

Secondo la tradizione, santa Barbara sarebbe stata martirizzata il 4 dicembre 306, torturata e uccisa dal padre per avere difeso la fede cristiana. I dati storici che la riguardano sono frammentari; molteplici, invece, gli spunti agiografici, talora contraddittori, quindi scarsamente attendibili. Barbara sarebbe nata nel 273 a Nicomedia. Convertitasi al cristianesimo contro la volontà del padre Dioscoro, sarebbe stata arrestata e processata. Dopo atroci sevizie con ferri roventi, sarebbe stata decapitata dal genitore, immediatamente ucciso da un fulmine. Invocata contro incendi, fulmini ed esplosioni, è patrona, tra gli altri, di artificieri, Vigili del fuoco, marinai, artiglieri, muratori, campanari.

Si festeggiano anche: san Bernardo di Parma, vescovo; san Giovanni Damasceno, dottore della Chiesa; il beato Simone Yempo, martire.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Santo del giorno

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario