Oggi si festeggia santa Barbara

Secondo la tradizione, santa Barbara sarebbe stata martirizzata il 4 dicembre 306, torturata e uccisa dal padre per avere difeso la fede cristiana. I dati storici che la riguardano sono frammentari; molteplici, invece, gli spunti agiografici, talora contraddittori, quindi scarsamente attendibili. Barbara sarebbe nata nel 273 a Nicomedia. Convertitasi al cristianesimo contro la volontà del padre Dioscoro, sarebbe stata arrestata e processata. Dopo atroci sevizie con ferri roventi, sarebbe stata decapitata dal genitore, immediatamente ucciso da un fulmine. Invocata contro incendi, fulmini ed esplosioni, è patrona, tra gli altri, di artificieri, Vigili del fuoco, marinai, artiglieri, muratori, campanari.

Si festeggiano anche: san Bernardo di Parma, vescovo; san Giovanni Damasceno, dottore della Chiesa; il beato Simone Yempo, martire.