Oggi si festeggia santa Barbara

Santa Barbara è una delle figure più note nell’ambito della devozione popolare. La sua vicenda non è documentata storicamente e quanto riferito a lei è frutto di tradizioni greche e cristiane che illustrano la storia di una giovane martire, nata nell’attuale Turchia verso il 273, ma trasferitasi con la famiglia in provincia di Rieti. Qui suo padre, Dioscoro, funzionario dell'imperatore Massimiano Erculeo, avendone scoperta la fede cristiana, l’avrebbe decapitata, ricevendo in castigo da Dio una morte immediata. Il martirio di santa Barbara si colloca, da tradizione, il 4 dicembre del 290 o del 306. È patrona di Vigili del Fuoco, artiglieri, artificieri, minatori, marinai, ma anche del Genio Militare e della Marina.

Si festeggiano anche: san Bernardo di Parma, vescovo; san Giovanni Damasceno, dottore della Chiesa; il beato Simone Yempo, martire.