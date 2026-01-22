Giornale di Brescia
Oggi si festeggia san Vincenzo di Saragozza

San Vincenzo di Saragozza
Diacono e martire del IV secolo, è una delle figure più antiche e venerate del cristianesimo. Spagnolo, fu collaboratore a Saragozza del vescovo Valerio e subì il martirio durante la persecuzione di Diocleziano, morendo, pare, il 22 gennaio del 304. La sua fermezza nella fede, testimoniata tra torture e prigionia, lo rese presto simbolo di coraggio evangelico. Il culto per lui si diffuse rapidamente in tutta Europa, raggiungendo anche il nord Italia.

Fu a lungo patrono di Bergamo, prima dell’avvento di sant’Alessandro a principale protettore della città. Nell’iconografia appare con la dalmatica diaconale e la palma del martirio, talvolta anche con la graticola o il fuoco, strumenti della sua passione.

Si festeggiano anche: la beata Laura Vicuna, vergine; san Gaudenzio, vescovo; san Domenico di Sora, abate.
 

