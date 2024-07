Oggi si festeggia san Tommaso Apostolo

È soprattutto il Vangelo di Giovanni a fornire informazioni su san Tommaso Apostolo.

L’episodio più celebre che lo riguarda è la manifestazione di incredulità di fronte alla notizia della resurrezione di Gesù. Solo quando il Salvatore appare ai Dodici, mostrando le ferite, Tommaso si ricrede e gli si rivolge dicendogli: «Signore mio e Dio mio!». La parte seguente della sua vita è oggetto di varie ricostruzioni, non verificabili storicamente. Secondo Teodoreto, scrittore cristiano del V secolo, avrebbe contribuito alla diffusione del cristianesimo in India. In ambito iconografico, Tommaso è raffigurato con la squadra d'architetto, in memoria di una tradizione secondo cui sarebbe stato costruttore di un palazzo per il re indiano Gondoforo.

Si festeggiano anche: San Leone II, Papa; Santi Memnone e Severo, martiri; San Germano di Man, vescovo.