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Oggi si festeggia san Teofilo di Brescia

Si festeggiano anche: il beato Giacomo da Bitetto, francescano; il beato Nicola Roland, fondatore; san Simeone di Gerusalemme, vescovo
San Teofilo di Brescia
San Teofilo di Brescia
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Poche e frammentarie: sono le notizie che riguardano san Teofilo, figura quasi enigmatica nella storia della Chiesa bresciana. Il suo nome affiora nelle liste ufficiali dei vescovi, dove è collocato tra Paolo I e Silvino, senza dettagli che ne arricchiscano il profilo pastorale. Anche il periodo preciso in cui visse resta oggetto di ipotesi: generalmente si pensa alla prima metà del V secolo. Teofilo fu sepolto nella chiesa di San Stefano in Arce. Il 9 luglio 1595 le sue spoglie furono trasferite, con grande solennità, in San Giovanni, dove sono tuttora conservate. La liturgia diocesana lo ricorda come uomo di straordinaria santità.


Si festeggiano anche: il beato Giacomo da Bitetto, francescano; il beato Nicola Roland, fondatore; san Simeone di Gerusalemme, vescovo.

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