Oggi si festeggia san Sebastiano

Sebastiano è tra i santi più popolari in ambito iconografico: il suo giovane corpo, seminudo e martoriato dalle frecce, attraversa la storia della pittura. Cosa sappiamo di lui? Cristiano, nasce a Milano intorno al 263 da padre di origini galliche e da madre milanese. Membro dei pretoriani (guardie scelte, al servizio dell’imperatore), gode della stima di Diocleziano: utilizzando la propria posizione, si reca in carcere a visitare i cristiani, per portare loro conforto. Scoperto, è a sua volta condannato a morte e poi sepolto sulla via Appia. La data del martirio è stata identificata nel 20 gennaio; l’anno, a seconda delle fonti, viene individuato nel 288, nel 303 o nel 304.

Si festeggiano anche: san Fabiano, papa e martire; sant’Eusebio, eremita; la beata Maria Cristina dell'Immacolata Concezione, religiosa.